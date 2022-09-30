Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
45 минут назад

В Санкт-Петербурге конфликт из-за парковки закончился стрельбой

Газета.Ru

Конфликт из-за припаркованного автомобиля закончился стрельбой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований».

Конфликт из-за парковки закончился стрельбой
Фото: DepositphotosDepositphotos

Инцидент произошел у дома 7, корпус 2, по Богатырскому проспекту. Пешеходу не понравилось, как припаркована машина, в которой сидела женщина. Он, по предварительной информации, несколько раз ударил по машине рукой и ногой, а также обматерил автомобилистку.

За женщину вступился сосед женщины по дому. После словесной перепалки пешеход достал нож, но мужчина-сосед выхватил травматический пистолет и три раза выстрелил в обидчика. «Скорая» увезла его в больницу.

Полицейские отобрали у мужчины пистолет, доставили его в отделение, выписали протокол о мелком хулиганстве и посадили в камеру для временно задержанных.

ДТП,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители