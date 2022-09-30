Конфликт из-за парковки закончился стрельбой

Конфликт из-за припаркованного автомобиля закончился стрельбой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований».

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Инцидент произошел у дома 7, корпус 2, по Богатырскому проспекту. Пешеходу не понравилось, как припаркована машина, в которой сидела женщина. Он, по предварительной информации, несколько раз ударил по машине рукой и ногой, а также обматерил автомобилистку.

За женщину вступился сосед женщины по дому. После словесной перепалки пешеход достал нож, но мужчина-сосед выхватил травматический пистолет и три раза выстрелил в обидчика. «Скорая» увезла его в больницу.