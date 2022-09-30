Адвокат перечислил ошибки при оформлении ДТП

«Оформляя ДТП самостоятельно по «европротоколу», его участники зачастую не проверяют полис ОСАГО. И если он окажется недействительным, а сотрудники ГИБДД на место аварии не вызывались, взыскать возмещение в суде будет крайне затруднительно», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».