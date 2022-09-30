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35 минут назад

Адвокат Радько перечислил ошибки при оформлении ДТП

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Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько перечислил ошибки при оформлении ДТП.

Адвокат перечислил ошибки при оформлении ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Оформляя ДТП самостоятельно по «европротоколу», его участники зачастую не проверяют полис ОСАГО. И если он окажется недействительным, а сотрудники ГИБДД на место аварии не вызывались, взыскать возмещение в суде будет крайне затруднительно», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его совам, также необходимо обращать внимание на точность указания места и времени ДТП, данных автомобиля, полиса и других сведений.

Кроме того, если есть свидетели аварии, важно, чтобы их показания и данные были зафиксированы в протоколе с места ДТП.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

ДТП,Сергей Радько,ГИБДД,
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