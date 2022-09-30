Полицейский автомобиль перевернулся после ДТП в Новосибирске

Автомобиль полиции перевернулся на крышу после дорожно-транспортного происшествия в Новосибирске. Об этом сообщает паблик «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

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Инцидент произошел на улице Челюскинцев напротив дома №44/2. По данным паблика, на дороге столкнулись кроссовер Infiniti и патрульный внедорожник Uaz Patriot. В результате аварии полицейская машина перевернулась на крышу. У нее разбиты стекла, боковое зеркало, светосигнальная балка на крыше. У Infiniti вырвано колесо с приводом, расколот бампер.

О пострадавших не сообщается. Подробности аварии выясняются.