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58 минут назад

При ДТП можно обойтись без свидетелей

Парламентская газета

Участники аварии могут больше не указывать свидетелей происшествия в извещении о ДТП, а владельцы полисов ОСАГО обязаны письменно уведомить страховую компанию, если у автомобиля сменится собственник. Соответствующее указание Банка России вступает в силу 1 октября.

При ДТП можно обойтись без свидетелей
Фото:  Игорь Самохвалов/ПГ  Игорь Самохвалов/ПГ

Сейчас по правилам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в случае аварии ее участники должны в обязательном порядке записывать фамилии и адреса очевидцев и указывать их в извещении о ДТП. Из новой редакции правил этот нюанс исключили.

В полисе нельзя будет изменить владельца машины, поэтому новый собственник должен заключать свой договор обязательного страхования.

Еще одно нововведение касается обязанности страховщика ознакомить потерпевшего в ДТП с результатами экспертизы. Компания должна сделать это в течение пяти рабочих дней после того, как получит результаты экспертизы или проведет осмотр авто. Ранее, чтобы получить доступ к этим сведениям, потерпевшему приходилось подавать письменное заявление в страховую.

Кроме того, страховые смогут без участия автовладельца узнавать об изменении госномера его машины из автоматизированной системы. Если компания получит информацию о новом номере самостоятельно, она должна сообщить об этом собственнику, а тот может попросить внести изменения в полис ОСАГО.

ДТП,Банк России,
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