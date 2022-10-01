При ДТП можно обойтись без свидетелей

Участники аварии могут больше не указывать свидетелей происшествия в извещении о ДТП, а владельцы полисов ОСАГО обязаны письменно уведомить страховую компанию, если у автомобиля сменится собственник. Соответствующее указание Банка России вступает в силу 1 октября.

Фото: Игорь Самохвалов/ПГ Игорь Самохвалов/ПГ

Сейчас по правилам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в случае аварии ее участники должны в обязательном порядке записывать фамилии и адреса очевидцев и указывать их в извещении о ДТП. Из новой редакции правил этот нюанс исключили.

В полисе нельзя будет изменить владельца машины, поэтому новый собственник должен заключать свой договор обязательного страхования.

Еще одно нововведение касается обязанности страховщика ознакомить потерпевшего в ДТП с результатами экспертизы. Компания должна сделать это в течение пяти рабочих дней после того, как получит результаты экспертизы или проведет осмотр авто. Ранее, чтобы получить доступ к этим сведениям, потерпевшему приходилось подавать письменное заявление в страховую.