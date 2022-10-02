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1 час назад

Две актрисы погибли в ДТП с автобусом под Екатеринбургом

News.ru

Два человека погибли в результате столкновения автобуса, в котором ехали артисты кукольного театра, с грузовиком на трассе в Свердловской области. Еще один пострадавший доставлен в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерия Горелых.

Две актрисы погибли в ДТП с автобусом под Екатеринбургом
Фото: ТАССТАСС

Авария произошла на 289-м км трассы Екатеринбург — Серов. По предварительным данным, водитель грузовика МАН выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором ехали актеры кукольного театра. Всего в автобусе находилось 16 человек.

Произошло ДТП с пассажирским автобусом ПАЗ, принадлежащего театру кукол города Краснотурьинска. В результате аварии получили несовместимые с жизнью травмы и погибли до приезда скорой помощи две актрисы, находившихся в салоне автобуса, 1985 и 1997 годов рождения, — рассказал Горелых.

Еще один пострадавший, мужчина 2001 года рождения, с травмами доставлен в районную больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и наряды ГИБДД территориального ОВД. Предполагаемый виновник ДТП задержан, состояние опьянения не установлено, злостным нарушителем ПДД он также не является.

Ранее сообщалось, что автомобиль Honda врезался в кафе «Пифагор» в Краснодаре. В результате пострадала посетительница заведения. Она находится в больнице с переломами.

Также стало известно, что на севере Москвы водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 100 проехал на красный свет, врезался в другую машину и сбил двух пешеходов. По предварительным данным, за рулем иномарки мог находиться начальник отдела МВД России по Савеловскому району столицы полковник Александр Долгов.

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