Две актрисы погибли в ДТП с автобусом под Екатеринбургом

Два человека погибли в результате столкновения автобуса, в котором ехали артисты кукольного театра, с грузовиком на трассе в Свердловской области. Еще один пострадавший доставлен в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерия Горелых.

Фото: ТАСС ТАСС

Авария произошла на 289-м км трассы Екатеринбург — Серов. По предварительным данным, водитель грузовика МАН выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором ехали актеры кукольного театра. Всего в автобусе находилось 16 человек.

Произошло ДТП с пассажирским автобусом ПАЗ, принадлежащего театру кукол города Краснотурьинска. В результате аварии получили несовместимые с жизнью травмы и погибли до приезда скорой помощи две актрисы, находившихся в салоне автобуса, 1985 и 1997 годов рождения, — рассказал Горелых.

Еще один пострадавший, мужчина 2001 года рождения, с травмами доставлен в районную больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и наряды ГИБДД территориального ОВД. Предполагаемый виновник ДТП задержан, состояние опьянения не установлено, злостным нарушителем ПДД он также не является.

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