Автопилот Tesla спас жизнь водителю

На YouTube-канале Wham Baam Teslacam появилось видео, посвященное очередной аварии с Tesla. Однако на этот раз водитель не винит в случившемся автопилот, а, напротив, уверяет, что он спас жизнь. Tesla Model 3, которой управляла женщина, попал в ДТП – в нее сзади врезался другой автомобиль. После аварии женщина испытала шок и отпустила руль, а «умная» система Tesla взяла управление на себя, стабилизировала автомобиль и безопасно остановилась.
Столкновение произошло на трассе на скорости 70 миль в час (112 километров в час). В Tesla Model 3 сзади врезался Dodge Charger, который перестраивался из своей полосы, и, судя по записи с видеорегистратора, удар был достаточно сильный.
Женщина растерялась и отпустила руль, и, по ее словам, в этот момент автопилот выровнял машину и безопасно затормозил. Водитель Charger заявил прибывшим на место полицейским, что столкновение спровоцировала женщина. Однако момент ДТП попал на TeslaCam, так что видео станет веским доказательством ее невиновности в суде.
В том же ролике собраны еще два десятка дорожных происшествий с электромобилями Tesla, которые ранее не публиковались. Например, на видеорегистратор попали испытания бета-версии полного автономного вождения Tesla, работа улучшенного автопилота и системы автоматическое экстренное торможение в различных ситуациях. Все видео объединяет то, что Tesla избегают столкновения и опасные ситуации, и потенциально спасают водителю если не жизнь, то здоровье и нервы.