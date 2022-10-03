Автопилот Tesla спас жизнь водителю

На YouTube-канале Wham Baam Teslacam появилось видео, посвященное очередной аварии с Tesla. Однако на этот раз водитель не винит в случившемся автопилот, а, напротив, уверяет, что он спас жизнь. Tesla Model 3, которой управляла женщина, попал в ДТП – в нее сзади врезался другой автомобиль. После аварии женщина испытала шок и отпустила руль, а «умная» система Tesla взяла управление на себя, стабилизировала автомобиль и безопасно остановилась.

Столкновение произошло на трассе на скорости 70 миль в час (112 километров в час). В Tesla Model 3 сзади врезался Dodge Charger, который перестраивался из своей полосы, и, судя по записи с видеорегистратора, удар был достаточно сильный.

Женщина растерялась и отпустила руль, и, по ее словам, в этот момент автопилот выровнял машину и безопасно затормозил. Водитель Charger заявил прибывшим на место полицейским, что столкновение спровоцировала женщина. Однако момент ДТП попал на TeslaCam, так что видео станет веским доказательством ее невиновности в суде.