Водитель на Mercedes насмерть сбил женщину на остановке в Москве

Водитель на Mercedes насмерть сбил женщину, которая стояла на автобусной остановке на Новопеределкинской улице на западе Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, владелец иномарки не справился с управлением и въехал в остановку, где находилась женщина. От полученных травм она скончалась на месте.
На данный момент на месте происшествия начали работать полицейские, устанавливаются все подробности случившегося.
Ранее сообщалось, что в Чувашии пьяный житель деревни Лесные Туваны насмерть сбил школьницу, а также травмировал ее годовалого брата. 63-летний мужчина скрылся с места аварии. Впоследствии его задержали сотрудники полиции.