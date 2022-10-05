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2 часа назад

В Москве водитель на Mercedes насмерть сбил женщину на остановке

Lenta.ruиещё 1

Водитель на Mercedes насмерть сбил женщину, которая стояла на автобусной остановке на Новопеределкинской улице на западе Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Водитель на Mercedes насмерть сбил женщину на остановке в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, владелец иномарки не справился с управлением и въехал в остановку, где находилась женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

На данный момент на месте происшествия начали работать полицейские, устанавливаются все подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что в Чувашии пьяный житель деревни Лесные Туваны насмерть сбил школьницу, а также травмировал ее годовалого брата. 63-летний мужчина скрылся с места аварии. Впоследствии его задержали сотрудники полиции.

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