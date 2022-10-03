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2 часа назад

В Москве спорткар Toyota Supra на полном ходу влетел в столб

Газета.Ru

Спортивный автомобиль Toyota Supra влетел в столб в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В Москве спорткар Toyota Supra на полном ходу влетел в столб
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел на Новой площади напротив Центрального детского мира. Водитель желтого купе Toyota Supra не справился с управлением и врезался в мачту освещения.

Судя по видео, машина ехала во втором ряду и пыталась перестроится перед такси. Однако машину развернуло и вынесло на тротуар, где она боком влетела в столб.

Отмечается, что водитель Toyota Supra от госпитализации отказался. На месте работают оперативные службы.

ДТП,Toyota Supra,Toyota,
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