В Москве спорткар Toyota Supra на полном ходу влетел в столб

Спортивный автомобиль Toyota Supra влетел в столб в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на Новой площади напротив Центрального детского мира. Водитель желтого купе Toyota Supra не справился с управлением и врезался в мачту освещения.

Судя по видео, машина ехала во втором ряду и пыталась перестроится перед такси. Однако машину развернуло и вынесло на тротуар, где она боком влетела в столб.