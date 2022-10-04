Школьный автобус врезался в автомобиль в Ленобласти

Школьный автобус и легковой автомобиль столкнулись в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что прибывшие на место пожарные помогли людям выбраться из поврежденных транспортных средств, после чего медики провели осмотр. В больницу госпитализировали шесть человек. По информации 47news, среди них четверо детей, сопровождавший их взрослый и водитель легкового автомобиля. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что 29 сентября в Дагестане в результате ДТП с «КамАЗом» погибли четыре человека, еще 10 пострадали. Авария произошла на 819-м километре федеральной трассы Р-217 («Кавказ»), недалеко от поселка Хушет Карабудахкентского района. У ехавшего по дороге грузовика отказала тормозная система — водитель не смог остановить машину, из-за чего она врезалась в маршрутное такси «Газель», а после смяла еще три авто.