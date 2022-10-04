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4 часа назад

Школьный автобус врезался в автомобиль в Ленинградской области

Никита Бородкин

Школьный автобус и легковой автомобиль столкнулись в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Школьный автобус врезался в автомобиль в Ленобласти
Фото: ГУ МЧС России по Ленинградской областиГУ МЧС России по Ленинградской области

Отмечается, что прибывшие на место пожарные помогли людям выбраться из поврежденных транспортных средств, после чего медики провели осмотр. В больницу госпитализировали шесть человек. По информации 47news, среди них четверо детей, сопровождавший их взрослый и водитель легкового автомобиля. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что 29 сентября в Дагестане в результате ДТП с «КамАЗом» погибли четыре человека, еще 10 пострадали. Авария произошла на 819-м километре федеральной трассы Р-217 («Кавказ»), недалеко от поселка Хушет Карабудахкентского района. У ехавшего по дороге грузовика отказала тормозная система — водитель не смог остановить машину, из-за чего она врезалась в маршрутное такси «Газель», а после смяла еще три авто.

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