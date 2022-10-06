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2 часа назад

В Челябинске автокран пытался поднять ларек, но завалился на парковку с машинами

Газета.Ruиещё 1

Автокран завалился на припаркованные машины после того, как не смог поднять торговый ларек. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Автокран пытался поднять ларек и завалился на парковку с машинами
Фото: TelegramTelegram

Инцидент произошел на улице Салавата Юлаева. Автокран пытался поднять и переместить ларек длиной 10 метров, однако не смог его поднять и завалился на два автомобиля на стоянке. Из-за того, что торговый павильон перевесил автокран, его передняя часть поднялась вверх.

Отмечается, что во время аварии пострадали линии электропередач и фасад магазина. У двух автомобилей полностью смяты кузова.

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