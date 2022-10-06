Автокран пытался поднять ларек и завалился на парковку с машинами

Автокран завалился на припаркованные машины после того, как не смог поднять торговый ларек. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Фото: Telegram Telegram

Инцидент произошел на улице Салавата Юлаева. Автокран пытался поднять и переместить ларек длиной 10 метров, однако не смог его поднять и завалился на два автомобиля на стоянке. Из-за того, что торговый павильон перевесил автокран, его передняя часть поднялась вверх.