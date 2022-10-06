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2 часа назад

В Ростовской области неуправляемый грузовик с мертвым водителем протаранил две фуры

Газета.Ru

Водитель грузового автомобиля умер за рулем от сердечного приступа в Ростовской области. Об этом сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

Грузовик с мертвым водителем протаранил две фуры под Ростовом
Фото: Управление ГИБДД по Ростовской областиУправление ГИБДД по Ростовской области

Инцидент произошел 6 октября, около 8 часов утра. Грузовой автомобиль ГАЗ-53 ехал по маршруту Целина – Михайловка. В пути у водителя отказало сердце и машина въехала сначала в одну большегрузную машину, а затем еще в одну фуру.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что контейнеры от ракет свалились с автоприцепа на дорогу в Екатеринбурге. Позже контейнеры удалось погрузить обратно на прицеп и фура продолжила движение.

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