Грузовик с мертвым водителем протаранил две фуры под Ростовом

Водитель грузового автомобиля умер за рулем от сердечного приступа в Ростовской области. Об этом сообщает «КП-Ростов-на-Дону».
Инцидент произошел 6 октября, около 8 часов утра. Грузовой автомобиль ГАЗ-53 ехал по маршруту Целина – Михайловка. В пути у водителя отказало сердце и машина въехала сначала в одну большегрузную машину, а затем еще в одну фуру.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, что контейнеры от ракет свалились с автоприцепа на дорогу в Екатеринбурге. Позже контейнеры удалось погрузить обратно на прицеп и фура продолжила движение.