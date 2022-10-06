Грузовик с мертвым водителем протаранил две фуры под Ростовом

Водитель грузового автомобиля умер за рулем от сердечного приступа в Ростовской области. Об этом сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

Фото: Управление ГИБДД по Ростовской области Управление ГИБДД по Ростовской области

Инцидент произошел 6 октября, около 8 часов утра. Грузовой автомобиль ГАЗ-53 ехал по маршруту Целина – Михайловка. В пути у водителя отказало сердце и машина въехала сначала в одну большегрузную машину, а затем еще в одну фуру.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.