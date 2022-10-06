Кабан спровоцировал смертельное ДТП в Татарстане

В Татарстане два пассажира автомобиля Kia погибли в ДТП, которое спровоцировал выбежавший на дорогу дикий кабан, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на республиканскую ГИБДД .

"В 17.45 в Чистопольском районе водитель автомобиля Kia (1991 года рождения), по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, совершил наезд на животное (кабан), после чего выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Man под управлением водителя (1987 года рождения)", - приводит агентство сообщение ГИБДД.

Водитель легкового автомобиля после аварии доставлен в больницу с травмами, два его пассажира погибли на месте.

На фотографиях с места происшествия, которые публикует Telegram-канал "В Татарстане поймут", видно, что у коричневого седана Kia Rio серьезно повреждена передняя часть, в том числе оторван капот. Кабан, спровоцировавший аварию, также погиб. Ранее стало известно, что в Челябинской области автомобиль Renault Duster с водителем свалился в карьер с шестиметровой высоты, мужчина погиб.