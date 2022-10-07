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2 часа назад

Водитель Ксении Собчак получил срок за ДТП в Сочи

Елена Прошина

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что Адлерский районный суд вынес приговор водителю Mercedes Ксении Собчак, который стал виновником ДТП с летальным исходом в Сочи в октябре 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Водитель Собчак получил срок за ДТП в Сочи
Фото: соцсетисоцсети

По решению суда водителя приговорили к двум годам колонии-поселения. «Адлерским районным судом г. Сочи окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Олега Цоя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным, с учетом всех обязательств ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.

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9 октября 2021 года автомобиль Ксении Собчак нарушил несколько правил дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Polo. В результате погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили еще одна пассажирка этого автомобиля и водитель, а также сама Собчак, которая находилась в автомобиле на месте пассажира.

ДТП,Volkswagen Polo,Volkswagen,Ксения Собчак,
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