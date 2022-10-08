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2 часа назад

В Кирове произошел всплеск ДТП с участием пешеходов

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Из 4 ДТП, уже зарегистрированных сегодня на территории областного центра, в 3 ДТП пострадало 4 пешехода, в том числе один несовершеннолетний.

В Кирове произошел всплеск ДТП с участием пешеходов
Фото: ПервоисточникПервоисточник

8 октября 2022 г. в 00 часов 05 минут на ул. Советская у д. 101 Нововятского района г. Кирова 34 – летняя женщина – водитель автомобиля «Лада Калина» совершила наезд на 44 – летнюю женщину – пешехода, по предварительным данным, переходящую проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате происшествия женщина пешеход получила травмы.

8 октября 2022 г. в 01 час 25 минут на ул. Пролетарская у д. 24 Первомайского района г. Кирова 31 – летний мужчина – водитель автомобиля «Рено Логан» совершил наезд на двух пешеходов - девушек 21 и 18 лет, по предварительным данным, переходящих проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия девушки получили травмы.

8 октября 2022 г. в 10 час 53 минуты на ул. Широтной у д. 2 Ленинского района г. Кирова 37 – летняя женщина – водитель автомобиля «Лада Гранта» совершила наезд на 6 - летнего пешехода, который по предварительным данным, переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода проезжей части месте. В результате происшествия несовершеннолетний пешеход получил травмы.

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