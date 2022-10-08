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6 часов назад

Раскрыта личность предполагаемого водителя взорвавшейся на Крымском мосту фуры

Lenta.ruиещё 6

Раскрыта личность предполагаемого водителя взорвавшейся на Крымском мосту фуры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По предварительным данным, за рулем взорвавшейся на Крымском мосту фуры был дядя владельца грузовика — 51-летний Махир Юсубов. Как сообщает Telegram-канал Baza, родственники опознали его по кадрам с досмотра.

По их словам, именно Махир, который занимался частными перевозками, был фактическим владельцем транспортного средства. Чуть более года назад он переоформил автомобиль на своего племянника, однако продолжал сам работать на нем.

Ранее Mash раскрыл личность владельца грузовика, им оказался Борис Юсубов. По дынным Telegram-каналов Shot и Baza, его имя Самир. Мужчина продал свой автомобиль другому человеку, но новый собственник еще не переоформил фуру на себя. Позже стало известно, что следователи провели у него обыски.

О взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту через Керченский пролив стало известно утром 8 октября. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным СК, из-за ЧП погибли три человека. Предположительно, они являлись пассажирами легковой машины, находившейся недалеко от взорванной фуры.

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