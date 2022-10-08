На 57-м км МКАД произошла массовая авария

В Москве на 57-м км МКАД столкнулись несколько машин, сообщается в Telegram-канале Дептранса.

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На 57-м км МКАД, у развязки с Молодогвардейской улицей, в массовом ДТП столкнулись несколько машин. Уточняется, что в аварии пострадали водитель и три пассажира «Хендэ». Бригада скорой помощи госпитализировала их с травмами различной степени тяжести. Во время ДТП никто не погиб.

Сотрудники экстренных служб помогли в короткое время восстановить движение, сейчас затруднений не наблюдается.