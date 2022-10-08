Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
3 часа назад

На 57-м км МКАД произошла массовая авария

Газета.Ru

В Москве на 57-м км МКАД столкнулись несколько машин, сообщается в Telegram-канале Дептранса.

На 57-м км МКАД произошла массовая авария
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 57-м км МКАД, у развязки с Молодогвардейской улицей, в массовом ДТП столкнулись несколько машин. Уточняется, что в аварии пострадали водитель и три пассажира «Хендэ». Бригада скорой помощи госпитализировала их с травмами различной степени тяжести. Во время ДТП никто не погиб.

Сотрудники экстренных служб помогли в короткое время восстановить движение, сейчас затруднений не наблюдается.

Ранее сообщалось, что на МКАД в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе водитель кроссовера не справился с управлением и вылетел с проезжей части в кювет.

ДТП,Hyundai,Hyundai,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители