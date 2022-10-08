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1 час назад

На Урале водитель Chery съехал в кювет и вернулся на дорогу, уходя от погони ДПС

Газета.Ru

В Троицке Челябинской области сотрудники ГИБДД задержали водителя, который во время погони на полном ходу выехал в кювет, а потом вернулся на проезжую часть. Видеозапись инцидента опубликовала пресс-служба областного управления МВД. Преследование началось после того, как водитель не остановился по требованию сотрудников ДПС.

Водитель Chery съехал в кювет и вернулся на дорогу, уходя от погони ДПС
Фото: ТАССТАСС

«Правонарушитель, предпринимая попытки скрыться, выезжал на встречную полосу и значительно превышал установленную скорость, чем создавал аварийную ситуацию. Через пару минут автомобиль пересек встречную полосу, совершил съезд в кювет, вернулся на обочину встречной полосы движения и остановился», — отмечается в сообщении полиции.

Водителем автомобиля Chery, который совершал опасные маневры на дороге, оказался 41-летний мужчина, который не имеет водительских прав. Кроме того, он отказался от освидетельствования на состояние опьянения. В отношении нарушителя составлено пять административных протоколов.

Ранее стало известно, что в Белгородской области водитель «Жигулей» съехал в кювет и врезался в дерево. После этого автомобиль сгорел.

ДТП,Chery,ГИБДД,
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