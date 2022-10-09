Автомобиль под Калининградом на скорости насмерть сбил рыбака

Машина в поселке Шоссейное Калининградской области наехала на двух рыбаков. Один из них погиб на месте, второй получил травмы. Автомобиль после ДТП упал в залив, водитель иномарки смог выбраться. Но утонула женщина, которая находилась в салоне. Трагедия произошла около яхт-клуба 8 октября, в субботу.

Фото: прокуратура Калининградской области прокуратура Калининградской области

Инцидент случился примерно в 11:30, пишет «Клопс». Автомобиль Škoda мчался на огромной скорости и слетел с моста. Он сбил двоих стоящих у воды рыбаков, один погиб. Водитель выбрался из воды. В салоне была еще женщина, она тоже погибла.

Второй рыбак и водитель получили травмы. Иномарку краном вытащили на сушу. В салоне нашли бутылку водки. Очевидцы рассказали, что водитель был нетрезв.