Следовавший из Риги автобус столкнулся с грузовиком в Ленобласти

Один человек погиб, еще 14 пострадали в столкновении автобуса с грузовиком, которое произошло на трассе «Нарва» в Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram-канале, детей среди них нет.

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По информации «Фонтанки», авария произошла неподалеку от деревни Гурлево. Всего на борту автобуса, который следовал по маршруту Рига - Санкт-Петербург, находились 18 человек.

Пострадавшие в средней степени тяжести госпитализированы в Кингисеппскую больницу. На месте работали три бригады скорой помощи и одна — санитарной авиации. Сейчас вертолет остается у медицинского учреждения. Он может потребоваться для медицинской эвакуации пострадавших.