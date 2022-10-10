Следовавший из Риги автобус столкнулся с грузовиком в Ленобласти

Один человек погиб, еще 14 пострадали в столкновении автобуса с грузовиком, которое произошло на трассе «Нарва» в Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram-канале, детей среди них нет.
По информации «Фонтанки», авария произошла неподалеку от деревни Гурлево. Всего на борту автобуса, который следовал по маршруту Рига - Санкт-Петербург, находились 18 человек.
Пострадавшие в средней степени тяжести госпитализированы в Кингисеппскую больницу. На месте работали три бригады скорой помощи и одна — санитарной авиации. Сейчас вертолет остается у медицинского учреждения. Он может потребоваться для медицинской эвакуации пострадавших.
Напомним, что 4 октября в ДТП со школьным автобусом в Ленинградской области пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. Авария произошла в Тосненском районе — спецтранспорт столкнулся с легковым автомобилем.