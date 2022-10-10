МВД возбудило уголовное дело после крупной аварии в Ленобласти

Сегодня на трассе «Нарва» автобус Lux Express, выполнявший рейс из Таллина в Санкт-Петербург, столкнулся с КамАЗом.

По последним данным, в результате ДТП пострадали не меньше 20 человек. Подменный водитель автобуса от полученных травм скончался на месте, нескольким пассажирам понадобилась госпитализация, сообщает пресс-служба областного МВД.