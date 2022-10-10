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2 часа назад

МВД возбудило уголовное дело после крупной аварии в Ленобласти

Говорит Москваиещё 3

Сегодня на трассе «Нарва» автобус Lux Express, выполнявший рейс из Таллина в Санкт-Петербург, столкнулся с КамАЗом.

МВД возбудило уголовное дело после крупной аварии в Ленобласти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Грузовик выехал на встречную полосу.

По последним данным, в результате ДТП пострадали не меньше 20 человек. Подменный водитель автобуса от полученных травм скончался на месте, нескольким пассажирам понадобилась госпитализация, сообщает пресс-служба областного МВД.

«По результатам осмотра места аварии следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Проводится расследование», — сказали ТАСС в полиции.

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