Друзья подрались в машине из-за вопроса эмиграции и попали в ДТП

Спор об эмиграции закончился дорожно-транспортным происшествием и убийством жителя Ленобласти, сообщает сетевое издание "Что происходит".
В ночь на 11 октября в центре Красного Села сотрудники полиции обнаружили труп 65-летнего жителя Ленобласти. Рядом с ним находился его приятель, который не стал скрывать свою причастность к произошедшему.
Следователи выяснили, что во время поездки на автомобиле в сторону деревни Мухоловка между товарищами вспыхнул острый конфликт из-за разных взглядов на эмиграцию на фоне частичной мобилизации. Спор перерос в драку в салоне, после чего автомобиль попал в ДТП. Пассажир нанес водителю около трех ударов в грудь, после чего потерпевший скончался на месте.
В оперативных службах уточнили, что погибший был сильно пьян. Следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что в ДТП в Ленобласти пострадали восемь граждан Латвии и четверо россиян.