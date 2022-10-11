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1 час назад

Друзья подрались в машине из-за вопроса эмиграции и попали в ДТП

Газета.Ru

Спор об эмиграции закончился дорожно-транспортным происшествием и убийством жителя Ленобласти, сообщает сетевое издание "Что происходит".

Друзья подрались в машине из-за вопроса эмиграции и попали в ДТП
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look PressKomsomolskaya Pravda/Global Look Press

В ночь на 11 октября в центре Красного Села сотрудники полиции обнаружили труп 65-летнего жителя Ленобласти. Рядом с ним находился его приятель, который не стал скрывать свою причастность к произошедшему.

Следователи выяснили, что во время поездки на автомобиле в сторону деревни Мухоловка между товарищами вспыхнул острый конфликт из-за разных взглядов на эмиграцию на фоне частичной мобилизации. Спор перерос в драку в салоне, после чего автомобиль попал в ДТП. Пассажир нанес водителю около трех ударов в грудь, после чего потерпевший скончался на месте.

В оперативных службах уточнили, что погибший был сильно пьян. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Ленобласти пострадали восемь граждан Латвии и четверо россиян.

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