Автомобиль перевернулся в результате ДТП на МКАД на юге столицы

Автомобиль перевернулся в результате столкновения трех машин на Московской кольцевой автодороге в ЮАО. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 12 октября.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

ДТП произошло на внутренней стороне 19 километра МКАД, в районе развязки с Бесединским шоссе. На месте работают оперативные службы города.

Движение в сторону Каширского шоссе затруднено и осуществляется по четырем полосам из пяти, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».