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1 час назад

Автомобиль перевернулся в результате ДТП на МКАД на юге столицы

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Автомобиль перевернулся в результате столкновения трех машин на Московской кольцевой автодороге в ЮАО. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 12 октября.

Автомобиль перевернулся в результате ДТП на МКАД на юге столицы
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

ДТП произошло на внутренней стороне 19 километра МКАД, в районе развязки с Бесединским шоссе. На месте работают оперативные службы города.

Движение в сторону Каширского шоссе затруднено и осуществляется по четырем полосам из пяти, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на северо-западе столицы. В результате столкновения автомобиль вылетел на тротуар и врезался в дерево.

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