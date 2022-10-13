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37 минут назад

В Подмосковье четыре подростка погибли в ДТП

Lenta.ru

В подмосковном Дмитрове четыре подростка погибли в результате столкновения легкового автомобиля с припаркованным «КамаАЗом». Об этом сообщил сотрудник экстренных служб, пишет РИА Новости.

В Подмосковье четыре подростка погибли в ДТП
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

ДТП произошло у дома №35 на улице Бирлово Поле. Еще один человек в результате происшествия получил травмы.

Личности погибших в аварии подростков в настоящее время устанавливаются, пояснил представитель экстренных служб.

По сведениям «Москвы 24», Peugeot влетел в стоявшую на дороге фуру, в результате чего начался пожар.

Ранее в Горно-Алтайске пьяный 14-летний подросток за рулем ВАЗ оказался на крыше минивэна. В результате ДТП никто не пострадал.

До этого в Ижевске подросток поставил мотоцикл на одно колесо и врезался в грузовик. При столкновении мотоцикл влетел в лобовое стекло большегруза, пробил его и остался в кабине. Водителя же отбросило на проезжую часть, где его задело колесом грузовика. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными переломами.

ДТП,Peugeot,Lada,
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