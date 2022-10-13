В Подмосковье четыре подростка погибли в ДТП

В подмосковном Дмитрове четыре подростка погибли в результате столкновения легкового автомобиля с припаркованным «КамаАЗом». Об этом сообщил сотрудник экстренных служб, пишет РИА Новости.

ДТП произошло у дома №35 на улице Бирлово Поле. Еще один человек в результате происшествия получил травмы.

Личности погибших в аварии подростков в настоящее время устанавливаются, пояснил представитель экстренных служб.

По сведениям «Москвы 24», Peugeot влетел в стоявшую на дороге фуру, в результате чего начался пожар.

Ранее в Горно-Алтайске пьяный 14-летний подросток за рулем ВАЗ оказался на крыше минивэна. В результате ДТП никто не пострадал.