В Санкт-Петербурге лоб в лоб столкнулись два пассажирских автобуса

«Предварительно установлено, что водитель одного автобуса, двигаясь от ст. метро «Ладожская» в сторону пр. Маршака, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении другим автобусом», — говорится в сообщении.