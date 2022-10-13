В Санкт-Петербурге лоб в лоб столкнулись два пассажирских автобуса

Два рейсовых автобуса столкнулись «в лоб» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Петербургской полиции.
«Предварительно установлено, что водитель одного автобуса, двигаясь от ст. метро «Ладожская» в сторону пр. Маршака, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении другим автобусом», — говорится в сообщении.
В салоне одного автобуса находилось 15 пассажиров, в другом — 5. В аварии пострадали 6 человек. Полиция выясняет детали произошедшего дорожно-транспортного происшествия.