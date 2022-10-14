Пешехода переехали поочередно три автомобиля

«В Новоусманском районе на 21-м км автодороги «Воронеж-Нововоронеж», по предварительным данным, 30-летний местный житель пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в результате чего на него допустил наезд водитель автомобиля «Форд Эксплорер», а затем следовавшие за ним автомобили «Шевроле Нива» и «Шкода Октавия»», — говорится в сообщении.