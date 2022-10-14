Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
29 минут назад

В Воронежской области мужчину переехали поочередно три автомобиля

Газета.Ru

Пешехода переехали поочередно три автомобиля в Воронежской области. Об этом сообщает региональное МВД.

Пешехода переехали поочередно три автомобиля
Фото: DepositphotosDepositphotos

«В Новоусманском районе на 21-м км автодороги «Воронеж-Нововоронеж», по предварительным данным, 30-летний местный житель пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в результате чего на него допустил наезд водитель автомобиля «Форд Эксплорер», а затем следовавшие за ним автомобили «Шевроле Нива» и «Шкода Октавия»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП мужчина-пешеход погиб на месте. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

ДТП,Skoda,Chevrolet,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители