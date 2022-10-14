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43 минуты назад

Россиянин на самосвале протаранил АЗС из-за отказа в бесплатной заправке

Никита Бородкин

Водитель грузовика протаранил АЗС в городе Ясногрск Тульской области. Как сообщает «Газета.Ru», мужчина решил разгромить заправку после того, как ее сотрудники отказались бесплатно заправить самосвал.

Водитель разворотил АЗС из-за отказа в бесплатной заправке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На снимках с места происшествия видно, что большегруз врезался в один из заправочных автоматов, который завалился на бок. Также машина повредила столб, поддерживающий крышу навеса.

Сотрудники заправочной станции вызвали полицию, однако водитель самосвала скрылся с места до приезда правоохранителей.

Напомним, что 14 октября водитель за рулем Lexus решил перекрыть вход в ночной клуб «Золотой дракон» из-за того, что охранники отказались впускать его в заведение. Он переехал на автомобиле через бордюр и перегородил своей машиной двери.

Секьюрити обратились в полицию, однако наряд так и не приехал. Мужчина скрылся с места происшествия.

ДТП,Lexus,
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