Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в пятницу, 14 октября.

Фото: АГН Москва АГН Москва

Авария произошла на 52-м километре Варшавского шоссе. В результате ДТП один из них опрокинулся в кювет.

На месте уже работают оперативные службы города. Движение в сторону области затруднено.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — резюмировали в пресс-службе ГИБДД.