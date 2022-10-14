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1 час назад

Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Варшавском шоссе

Вечерняя Москваиещё 4

На Варшавском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в пятницу, 14 октября.

Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Варшавском шоссе
Фото: АГН МоскваАГН Москва

Авария произошла на 52-м километре Варшавского шоссе. В результате ДТП один из них опрокинулся в кювет.

На месте уже работают оперативные службы города. Движение в сторону области затруднено.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — резюмировали в пресс-службе ГИБДД.

Еще одна иномарка перевернулась в результате ДТП на Каланчевской улице в районе дома № 15. В результате аварии никто не пострадал.

ДТП,ГИБДД,
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