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1 час назад

Новости автомира: В Краснодарском крае автомобиль задавил своего владельца

Газета.Ru

Фургон задавил своего владельца во дворе частного дома в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края. Об этом сообщает kubnews.ru со ссылкой на отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

В Краснодарском крае автомобиль задавил своего владельца
Фото: Газета.руГазета.ру

Трагедия произошла в частном дворе на улице Пионерской. Мужчина мыл свой автомобиль FIAT Ducato. В какой-то момент произошло короткое замыкание стартера, в результате чего двигатель непроизвольно завелся, и фургон покатился вперед и наехал на мужчину.

Пострадавший владелец автомобиля был доставлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутного такси высадил из салона ребенка из-за того, что его проездная карта оказалась в стоп-листе.

ДТП,Fiat Ducato,Fiat,ГИБДД,
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