В Краснодарском крае автомобиль задавил своего владельца

Фургон задавил своего владельца во дворе частного дома в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края. Об этом сообщает kubnews.ru со ссылкой на отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Трагедия произошла в частном дворе на улице Пионерской. Мужчина мыл свой автомобиль FIAT Ducato. В какой-то момент произошло короткое замыкание стартера, в результате чего двигатель непроизвольно завелся, и фургон покатился вперед и наехал на мужчину.

Пострадавший владелец автомобиля был доставлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти.