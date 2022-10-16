Вооруженный астраханец угнал BMW и погиб в аварии

В Волгоградской области вооруженный мужчина угнал автомобиль BMW и попал в аварию, в результате которой скончался на месте. Об этом сообщает областное УМВД России.

В полицию обратился 22-летний водитель BMW, который рассказал, что ночью в центре Волгограда попал в ДТП с участием машины Daewoo Nexia. В результате словесного конфликта между автомобилистами водитель Daewoo начал угрожать предметом, похожим на пистолет, после чего сел в BMW и скрылся. На Университетском проспекте угонщик превысил скорость, не справился с управлением, врезался в световую опору и погиб.