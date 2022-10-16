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1 час назад

Вооруженный астраханец угнал BMW и погиб в аварии

Газета.Ruиещё 1

В Волгоградской области вооруженный мужчина угнал автомобиль BMW и попал в аварию, в результате которой скончался на месте. Об этом сообщает областное УМВД России.

Вооруженный астраханец угнал BMW и погиб в аварии
Фото: 34.мвд.рф34.мвд.рф

В полицию обратился 22-летний водитель BMW, который рассказал, что ночью в центре Волгограда попал в ДТП с участием машины Daewoo Nexia. В результате словесного конфликта между автомобилистами водитель Daewoo начал угрожать предметом, похожим на пистолет, после чего сел в BMW и скрылся. На Университетском проспекте угонщик превысил скорость, не справился с управлением, врезался в световую опору и погиб.

«Личность погибшего установлена — 21-летний житель Астраханской области. В салоне автомобиля «БМВ» был обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники полицию устанавливают обстоятельства случившегося, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Севастополе полицейские забрали у бизнесмена автомобиль за наклейку на стекле.

ДТП,Daewoo Nexia,BMW,
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