Бывший замначальника управления ГИБДД по Москве погиб в ДТП

Бывший заместитель начальника управления ГИБДД по Москве погиб в автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ Новости» со ссылкой на собственные источники информации.

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Отмечается, что авария произошла на Батайском проезде в Юго-Восточном административном округе столицы вечером 16 октября. По предварительной информации, водителю автомобиля Lexus стало плохо за рулем, и машина врезалась в пассажирский автобус. Позже он скончался в больнице.