Бывший замначальника управления ГИБДД по Москве погиб в ДТП

Бывший заместитель начальника управления ГИБДД по Москве погиб в автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ Новости» со ссылкой на собственные источники информации.
Отмечается, что авария произошла на Батайском проезде в Юго-Восточном административном округе столицы вечером 16 октября. По предварительной информации, водителю автомобиля Lexus стало плохо за рулем, и машина врезалась в пассажирский автобус. Позже он скончался в больнице.
По данным канала, за рулем автомобиля Lexs в момент дорожно-транспортного происшествия находился бывший замначальника управления ГИБДД по Москве Игорь Загрядский, который ушел на пенсию в 2019 году. Ему было 56 лет.