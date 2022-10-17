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3 часа назад

В Нидерландах пассажирский поезд врезался в автобус на переезде

Илья Родин

Двухэтажный пассажирский поезд врезался в автобус на железнодорожном переезде в городе Берген-оп-Зом на юго-западе Нидерландов. В ДТП никто не пострадал, пишет газета Express.

На кадрах получившего в интернете вирусное распространение видео двухэтажный поезд на малой скорости врезается в застрявший на переходе автобус. В результате этого транспортное средство получает «раздвоение личности» - одна часть остается у светофора, вторую относит в сторону.

Опубликовано видео последствий смертельного ДТП в Ставропольском крае

По данным газеты, в момент столкновения в автобусе оставался только водитель, он не пострадал. В поезде находилось порядка 70 пассажиров, они отделались легким испугом.

«Слава богу, автобус был пуст, кроме водителя», - подчеркнул представитель экстренных служб.

Движение поездов на перегоне от Бергена до Флиссингена было временно приостановлено.

Местный житель Виллем Бехуден предположил, что автобус возвращался в парк, который располагается на небольшом расстоянии от железной дороги. Водитель не рассчитал и топливо у него закончилось прямо на переезде.

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