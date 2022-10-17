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2 часа назад

Поезд врезался в грузовик в Тамбовской области

Елена Прошина

В Тамбовской области грузовик «КАМАЗ» столкнулся с пассажирским поездом. ДТП произошло на Лазовском переезде в Сампурском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Тамбовской области.

Поезд врезался в грузовик в Тамбовской области
Фото: соцсетисоцсети

Сообщается, что поезд врезался в грузовик и протащил его по рельсам несколько метров. После остановки движения поезда «КАМАЗ» перевернулся. В результате происшествия один человек погиб и еще восемь доставлены в больницу. Кроме того, еще один человек оказался заблокированным после ДТП.

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На месте происшествия работает оперативная группа спасателей. Уточняется, что среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии. Они были направлены в больницу №2.

Ранее пассажирский поезд протаранил автобус на переезде в Нидерландах.

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