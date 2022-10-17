В Петербурге задержали сбившего мужчину на моноколесе водителя

«Водитель иномарки при перестроении из одной полосы в другую задел мужчину, двигавшегося в попутном направлении на моноколесе, в результате чего тот потерял равновесие и на большой скорости упал на проезжую часть. При этом автомобилист не стал останавливаться, а продолжил движение», — отмечается в тексте.