В Петербурге задержали сбившего мужчину на моноколесе водителя

Питерские сотрудники Росгвардии задержали водителя иномарки, который сбил мужчину на моноколесе и поехал дальше. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Кировскому району Санкт-Петербурга.
Инцидент произошел 13 октября на проспекте Стачек.
«Водитель иномарки при перестроении из одной полосы в другую задел мужчину, двигавшегося в попутном направлении на моноколесе, в результате чего тот потерял равновесие и на большой скорости упал на проезжую часть. При этом автомобилист не стал останавливаться, а продолжил движение», — отмечается в тексте.
Очевидцами ДТП стали сотрудники Росгвардии, которые патрулировали район. Они остановили машину и задержали водителя. Затем росгвардейцы вызвали на место наряд ГИБДД и карету скорой помощи.