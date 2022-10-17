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1 час назад

В Петербурге задержали сбившего мужчину на моноколесе водителя

Елена Прошина

Питерские сотрудники Росгвардии задержали водителя иномарки, который сбил мужчину на моноколесе и поехал дальше. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Кировскому району Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел 13 октября на проспекте Стачек.

«Водитель иномарки при перестроении из одной полосы в другую задел мужчину, двигавшегося в попутном направлении на моноколесе, в результате чего тот потерял равновесие и на большой скорости упал на проезжую часть. При этом автомобилист не стал останавливаться, а продолжил движение», — отмечается в тексте.

Очевидцами ДТП стали сотрудники Росгвардии, которые патрулировали район. Они остановили машину и задержали водителя. Затем росгвардейцы вызвали на место наряд ГИБДД и карету скорой помощи.

ДТП,Видео,Росгвардия,ГИБДД,
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