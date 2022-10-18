Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Новой Москве

Три человека пострадали после опрокидывания пассажирского автобуса на трассе в Новой Москве. Об этом сообщает во вторник, 18 октября, РЕН ТВ.

Фото: Телеграм-канал 112 Телеграм-канал 112

Еще один человек после ДТП оказался заблокирован в салоне общественного транспорта. По сведениям телеканала, всего в автобусе находилось 25 пассажиров.

Автобус опрокинулся, когда направлялся по Киевскому шоссе в сторону Москвы. К месту ДТП направились медики и спасатели.