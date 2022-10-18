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2 часа назад

Космонавт Артемьев наехал на автомобиле на руководителя "Звездного городка"

Газета.Ruиещё 12

Известный космонавт Олег Артемьев сбил руководителя проектов «Звездного городка» на наземном пешеходном переходе в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Космонавт сбил на пешеходном переходе руководителя "Звездного городка"
Фото: DepositphotosDepositphotos

По данным канала, накануне вечером 51-летний космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов Олег Артемьев на своем Mitsubishi Pajero ехал по поселку Свердловский и сбил на пешеходном переходе 63-летнего руководителя проекта ЦПК «Звездный городок» Анатолия Уронова.

Пострадавшего пешехода увезли на «скорой» в ближайшую больницу. У него диагностирована черепно-мозговая травма, перелом ребра и позвоночника. Олег Артемьев — Герой Российской Федерации, инструктор-космонавт-испытатель 2-го класса.

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