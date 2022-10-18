Космонавт сбил на пешеходном переходе руководителя "Звездного городка"

Известный космонавт Олег Артемьев сбил руководителя проектов «Звездного городка» на наземном пешеходном переходе в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, накануне вечером 51-летний космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов Олег Артемьев на своем Mitsubishi Pajero ехал по поселку Свердловский и сбил на пешеходном переходе 63-летнего руководителя проекта ЦПК «Звездный городок» Анатолия Уронова.
Пострадавшего пешехода увезли на «скорой» в ближайшую больницу. У него диагностирована черепно-мозговая травма, перелом ребра и позвоночника. Олег Артемьев — Герой Российской Федерации, инструктор-космонавт-испытатель 2-го класса.