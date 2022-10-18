Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
2 часа назад

Пассажир погиб при опрокидывании маршрутки в Москве

Никита Бородкин

Маршрутный микроавтобус перевернулся в Москве на 29-м километре Киевского шоссе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, по предварительным данным, один человек погиб.

Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Новой Москве
Фото: Телеграм-канал 112Телеграм-канал 112

Как сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале, 40-летний водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось. В ведомстве подтвердили гибель пассажира — 35-летней женщины. По их информации, в микроавтобусе находились еще шесть пассажиров, всем им потребовалась медицинская помощь.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта рассказала, что автобус ехал по маршруту № 490 из Апрелевки в Саларьево. Он принадлежит коммерческому перевозчику из Московской области. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города, а также находится заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Бутов.

ДТП,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители