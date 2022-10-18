Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Новой Москве

Маршрутный микроавтобус перевернулся в Москве на 29-м километре Киевского шоссе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, по предварительным данным, один человек погиб.
Как сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале, 40-летний водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось. В ведомстве подтвердили гибель пассажира — 35-летней женщины. По их информации, в микроавтобусе находились еще шесть пассажиров, всем им потребовалась медицинская помощь.
В Telegram-канале столичного департамента транспорта рассказала, что автобус ехал по маршруту № 490 из Апрелевки в Саларьево. Он принадлежит коммерческому перевозчику из Московской области. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города, а также находится заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Бутов.