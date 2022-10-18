Раскрыты детали истории с космонавтом и сбитым пешеходом

Daily Storm утверждает, что пешеход, пострадавший в ДТП с участием космонавта Олега Артемьева, был нетрезв. По данным издания, скорую ему вызвал сам Артемьев.

По данным Daily Storm, космонавт прошел медицинское освидетельствование, оно показало, что Артемьев был трезв. Он рассказал следователям, что пешеход перебегал дорогу в темноте в неположенном месте.

Daily Storm отметило, Артемьев «активно сотрудничает со следствием и искреннее соболезнует пострадавшему».

СМИ сообщали, что 17 октября Артемьев сбил в Подмосковье своего коллегу - сотрудника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.