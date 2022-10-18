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49 минут назад

Раскрыты детали истории с космонавтом и сбитым пешеходом

Мария Иванова

Daily Storm утверждает, что пешеход, пострадавший в ДТП с участием космонавта Олега Артемьева, был нетрезв. По данным издания, скорую ему вызвал сам Артемьев.

Раскрыты детали истории с космонавтом и сбитым пешеходом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным Daily Storm, космонавт прошел медицинское освидетельствование, оно показало, что Артемьев был трезв. Он рассказал следователям, что пешеход перебегал дорогу в темноте в неположенном месте.

Daily Storm отметило, Артемьев «активно сотрудничает со следствием и искреннее соболезнует пострадавшему».

СМИ сообщали, что 17 октября Артемьев сбил в Подмосковье своего коллегу - сотрудника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

В Роскосмосе заявили, что ДТП случилось «в условиях ограниченной видимости на плохо освещенной дороге вне зоны пешеходного перехода». Пострадавшего госпитализировали с переломами.

ДТП,Олег Артемьев,Центр подготовки космонавтов,Роскосмос,
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