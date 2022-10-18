В Москве произошло массовое ДТП с полицейской машиной и Jaguar

На улице Красная Пресня в Москве произошло массовое ДТП с участием полицейской машины. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
По данным телеканала, сначала на дороге столкнулись внедорожник марки Hyundai и автомобиль патрульно-постовой службы. В результате ДТП пострадало два человека, один из которых полицейский. Им уже оказывается необходимая медицинская помощь.
Столкновение внедорожника и машины ППС спровоцировало второе ДТП с автомобилями марок Jaguar, Kia и Volkswagen. На данный момент правоохранители устанавливают причины аварии и другие обстоятельства произошедшего.