Водитель семь раз таранил машины, пытаясь припарковаться

Пьяный водитель семь раз пытался припарковаться во дворе и разбил несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Фото: Mash Siberia Mash Siberia

Инцидент произошел на улице Серебряный Бор, 13. 22-летний водитель фургона пытался припарковаться между машин во дворе у дома, однако у него это не получалось. При этом он разбил несколько автомобилей. После очередной попытки припарковаться водитель уехал.

Позже сидевшего за рулем фургона молодого человека задержали. От медосвидетельствования он отказался. На него завели административное дело и доставили в участок.