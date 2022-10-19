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2 часа назад

Нематериальное этнокультурное достояние узаконили

Парламентская газета

Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 19 октября, одобрил закон о нематериальном этнокультурном достоянии. В документе прописано, как охранять обряды, сказания и ремесла.

Закон вводит само понятие «нематериального этнокультурного достояния», а также его объектов и хранителей. Так, к объектам предлагают относить знания, обряды, празднества и обычаи, а также формы их выражения и связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства. Хранителями же нематериального наследия хотят считать физических и юридических лиц, которые выявляют, изучают, используют и хранят нематериальное этнокультурное достояние.

Также документ разделяет объекты нематериального этнокультурного достояния на три категории в зависимости от их значимости для России. Это объекты федерального, регионального и местного значения. В будущем именно этот список станет главным источником информации обо всех традициях, обычаях и ремеслах страны, полагают авторы документа. Кроме того, законом устанавливаются полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, права органов местного самоуправления в области нематериального этнокультурного достояния.

«Сегодня, когда предпринимаются беспрецедентные попытки разрушить нашу культуру, наша задача — сохранить ее, — отметила на пленарном заседании председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, которая и представила документ. — На это и направлен наш закон».

ДТП,Лилия Гумерова,Совет Федерации,
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