На МКАД произошло массовое ДТП

На западе столицы на МКАД столкнулись три автомобиля. Данные о пострадавших уточняются. Об этом пишет Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

Отмечается, что массовое ДТП произошло на 46-м километре кольцевой автодороги. На месте инцидента работают экстренные службы.

По данным ведомства, движение на участке дороге временно затруднено, перекрыты четыре полосы из шести.