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2 часа назад

На МКАД произошло массовое ДТП

Илья Родин

На западе столицы на МКАД столкнулись три автомобиля. Данные о пострадавших уточняются. Об этом пишет Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

Отмечается, что массовое ДТП произошло на 46-м километре кольцевой автодороги. На месте инцидента работают экстренные службы.

По данным ведомства, движение на участке дороге временно затруднено, перекрыты четыре полосы из шести.

Ранее сообщалось, что на пересечении Южнопортовой и Угрешской улиц произошло ДТП. Столкновение трех машин привело к задержке рейсов трамваев маршрута №43.

ДТП,Видео,
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