На МКАД произошло массовое ДТП

На западе столицы на МКАД столкнулись три автомобиля. Данные о пострадавших уточняются. Об этом пишет Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.
Отмечается, что массовое ДТП произошло на 46-м километре кольцевой автодороги. На месте инцидента работают экстренные службы.
По данным ведомства, движение на участке дороге временно затруднено, перекрыты четыре полосы из шести.
Ранее сообщалось, что на пересечении Южнопортовой и Угрешской улиц произошло ДТП. Столкновение трех машин привело к задержке рейсов трамваев маршрута №43.