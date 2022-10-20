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4 часа назад

Две фуры столкнулись в Новосибирской области, погибли два человека

Газета.Ru

Два грузовых автомобиля столкнулись на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Две фуры столкнулись в Новосибирской области
Фото: Телеграм-канал «АСТ-54 Black»Телеграм-канал «АСТ-54 Black»

«Сообщение о столкновении двух грузовых автомобилей на 980-м км трассы Р254 Иртыш около деревни Рождественка Татарского района поступило в экстренные службы в 06:44. На месте происшествия пожарно-спасательные подразделения осуществляли аварийно-спасательные работы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате аварии погибли водитель одной из фур, а также пассажир, ехавший в другом грузовике. Полиция перекрыла участок дороги в районе ДТП. Выясняются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что военный грузовик влетел в иномарку в Канавинском районе Нижнего Новгорода. У легковушки повреждена крышка багажника, заднее стекло, бампер. У грузовой машины видимых повреждений нет.

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