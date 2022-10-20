Две фуры столкнулись в Новосибирской области

Два грузовых автомобиля столкнулись на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Фото: Телеграм-канал «АСТ-54 Black» Телеграм-канал «АСТ-54 Black»

«Сообщение о столкновении двух грузовых автомобилей на 980-м км трассы Р254 Иртыш около деревни Рождественка Татарского района поступило в экстренные службы в 06:44. На месте происшествия пожарно-спасательные подразделения осуществляли аварийно-спасательные работы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате аварии погибли водитель одной из фур, а также пассажир, ехавший в другом грузовике. Полиция перекрыла участок дороги в районе ДТП. Выясняются причины произошедшего.