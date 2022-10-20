Грузовик задавил своего водителя в Москве

Коммунальная грузовая машина задавила своего водителя в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

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Трагедия произошла на улице Медынская в районе дома 4 к2. Грузовой автомобиль «МАЗ» остановился из-за поломки. Водитель вышел из кабины и обошел машину сзади. В этот момент большегруз самопроизвольно поехал назад и наехал на мужчину, который скончался на месте. После этого, грузовик столкнулся с припаркованным автомобилем Hyundai Porter и остановился.

Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства ДТП.