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2 часа назад

В Москве неуправляемый грузовик задавил своего водителя

Газета.Ru

Коммунальная грузовая машина задавила своего водителя в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Грузовик задавил своего водителя в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трагедия произошла на улице Медынская в районе дома 4 к2. Грузовой автомобиль «МАЗ» остановился из-за поломки. Водитель вышел из кабины и обошел машину сзади. В этот момент большегруз самопроизвольно поехал назад и наехал на мужчину, который скончался на месте. После этого, грузовик столкнулся с припаркованным автомобилем Hyundai Porter и остановился.

Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что два грузовых автомобиля столкнулись на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. В результате аварии погибли водитель одной из фур, а также пассажир, ехавший в другом грузовике.

ДТП,Hyundai Porter,Hyundai,
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