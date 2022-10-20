Грузовик задавил своего водителя в Москве

Грузовик насмерть сбил собственного водителя, а после столкнулся с иномаркой на юге Москвы. Как сообщает столичная ГИБДД в Telegram-канале, инцидент произошел в четверг, 20 октября, на Медынской улице.
По информации правоохранителей, водитель грузовика «МАЗ» остановился из-за поломки и вышел на дорогу. Из-за «отсутствия контроля за транспортным средством» большегруз самопроизвольно начал двигаться задним ходом и наехал на водителя, после чего врезался в припаркованный Hyundai Porter, в котором никого не было.
Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Сейчас там работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, проводится административное расследование. Движение по части Медынской улицы временно затруднено.
Напомним, что 18 октября маршрутный микроавтобус перевернулся в Москве на 29-м километре Киевского шоссе. Как сообщала московская прокуратура, 40-летний водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось. Погиб один человек, еще шесть пассажиров пострадали.