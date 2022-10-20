Грузовик задавил своего водителя в Москве

Грузовик насмерть сбил собственного водителя, а после столкнулся с иномаркой на юге Москвы. Как сообщает столичная ГИБДД в Telegram-канале, инцидент произошел в четверг, 20 октября, на Медынской улице.

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По информации правоохранителей, водитель грузовика «МАЗ» остановился из-за поломки и вышел на дорогу. Из-за «отсутствия контроля за транспортным средством» большегруз самопроизвольно начал двигаться задним ходом и наехал на водителя, после чего врезался в припаркованный Hyundai Porter, в котором никого не было.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Сейчас там работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, проводится административное расследование. Движение по части Медынской улицы временно затруднено.