«Женщина шла по темной улице». Что известно о смертельном ДТП с Большовой

Актриса театра и кино Анна Большова на своем автомобиле Audi насмерть сбила женщину. СМИ сообщают, что погибшая была пьяна и переходила дорогу в неположенном месте в полной темноте. По факту ДТП полиция проводит проверку. Что известно об аварии – в материале «Газеты.Ru».

Фото: РИА Новости/VK РИА Новости/VK

Не увидела пешехода в темноте

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Анна Большова насмерть сбила женщину поздно вечером 14 октября, сообщил Telegram-канал Baza. Все произошло в деревне Грачевка Калужской области. По предварительным данным, актриса была трезва и находилась в машине одна.

Как пояснил источник Telegram-канала в ГИБДД Калужской области, актриса, вероятно, не увидела пешехода в темноте.

"Это деревенская неосвещенная дорога. Большова сама позвонила в полицию и вызвала "скорую", - сказал источник.

Он отметил, что сбитая женщина скончалась до приезда скорой помощи. Источник РИА Новости в экстренных службах региона рассказал, что полиция выясняет детали ДТП.

Согласно данным ГИБДД по Калужской области, авария произошла в 22:20.

"По предварительной информации, водитель — женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной Audi Q3, при повороте налево с улицы Садовой на улицу Совхозную, допустила наезд на пешехода… В результате ДТП пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", — приводит агентство сообщение регионального ГИБДД.

Источник РИА Новости подтвердил, что за рулем машины была актриса Анна Большова. В прокуратуре Калужской области агентству сообщили, что погибшей оказалась 31-летняя местная жительница Грачевки.

"В настоящее время специализированным следственным отделом по расследованию ДТП СУ УМВД по Калужской области проводится проверка в порядке статьи 144-145 УПК РФ, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход проверки прокуратурой области взят на контроль. По результатам будет принято процессуальное решение", — рассказали в областной прокуратуре.

"Сильно пахло алкоголем"

Telegram-канал Shot со ссылкой на местную администрацию сообщил, что Большова купила участок с домом в деревне Грачевка около двух лет назад. Актриса ездила туда как на дачу, ее часто видели там с отцом. Телеканал РЕН ТВ проинформировал, что погибшей оказалась 31-летняя Олеся Соколова. Ее личность удалось установить не сразу, так как при себе у женщины не было документов. Позже Telegram-канал Shot сообщил, что Соколову на дороге мог оставить муж. По словам очевидцев, он высадил ее рядом с местом, где позже произошла авария. А сама Олеся уже была в "странном состоянии". От нее "сильно пахло алкоголем".

Согласно данным канала, Соколова жила с мужем в Обнинске, а в Грачевку приезжала в гости к сестрам. Детей погибшей пока забрали к себе родственники. Telegram-канал Mash подтвердил, что эксперты уже обнаружили в организме погибшей алкоголь.

"Вероятно, выпив, женщина шла по темной улице и не увидела автомобиля актрисы. Местные жители регулярно жалуются на то, что этот участок дороги плохо освещен. Сейчас полиция проверяет состояние машины Большовой, уголовное дело все еще не заведено", - говорится в сообщении.

Telegram-канал 112 уточнил, что "в результате ДТП женщина получила переломы ключицы и ноги. Предварительно, пострадавшая скончалась от большой кровопотери и болевого шока", — говорится в сообщении.

"Нет вины"

В театре "Ленком", где работает актриса, РЕН ТВ рассказали подробности аварии. Собеседница телеканала сказала, что погибшая переходила дорогу "в полной темноте, не на переходе", фактически, она сама "кинулась под машину".

"Она (Большова) вызвала сама "скорую", вызвала полицию, с места не скрылась. Все, что можно было сделать, она сделала. Но ее никакой вины в этом нет. Занимаются (расследованием) правоохранительные органы", — сказала руководитель литературно-драматургической части театра Ирина Горюнова.

Адвокат Даниил Лунев заявил "Вечерней Москве", что, если будет доказана вина актрисы в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой причинение смерти пострадавшей по неосторожности, то по третьей части 264-й статьи Уголовного кодекса РФ Большовой грозит до четырех с половиной лет принудительных работ с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

По словам адвоката, суд может принять и более жесткую позицию. Тогда актрисе грозит до пяти лет тюремного срока.

"При возмещении ущерба потерпевшим, которыми, как правило, выступают родственники погибшего, а также при наличии хорошего, грамотного адвоката актриса может получить условный срок", — заключил Лунев.