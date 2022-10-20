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1 час назад

В Тюмени женщина разбила молотком стекла у четырех автомобилей

Газета.Ru

Женщина разбила молотком лобовые стекла нескольких автомобилей в Тюмени. Об инциденте сообщает «КП-Тюмень».

Женщина разбила молотком стекла у четырех автомобилей
Фото: ЧС Тюмень/VKЧС Тюмень/VK

Происшествие произошло сегодня ночью во дворе дома № 15 на улице 50 лет ВЛКСМ. Женщина наносила удары по лобовым стеклам автомобилей молотком. Очевидцы вызвали сотрудников полиции, которые задержали буйную гражданку. Позже ее передали медикам.

Отмечается, что пострадало четыре автомобиля. У них разбиты лобовые стекла. Другие части кузова не пострадали.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Porsche Cayenne с номерами Санкт-Петербурга протаранил торговый павильон, который находится возле стелы Европа-Азия под Екатеринбургом. Сидевшему за рулем мужчине стало плохо и он потерял контроль над кроссовером.

ДТП,Porsche Cayenne,Porsche,
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