Женщина разбила молотком стекла у четырех автомобилей

Женщина разбила молотком лобовые стекла нескольких автомобилей в Тюмени. Об инциденте сообщает «КП-Тюмень».

Фото: ЧС Тюмень/VK ЧС Тюмень/VK

Происшествие произошло сегодня ночью во дворе дома № 15 на улице 50 лет ВЛКСМ. Женщина наносила удары по лобовым стеклам автомобилей молотком. Очевидцы вызвали сотрудников полиции, которые задержали буйную гражданку. Позже ее передали медикам.

Отмечается, что пострадало четыре автомобиля. У них разбиты лобовые стекла. Другие части кузова не пострадали.