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1 час назад

В Амурской области фура без водителя протаранила автомойку

Газета.Ru

Большегрузный автомобиль без водителя врезался в автомойку в городе Свободный Амурской области. Об этом сообщает Telegram-канал SVB NEWS.

Фура без водителя протаранила автомойку
Фото: Телеграм-канал «SVB NEWS»Телеграм-канал «SVB NEWS»

Отмечается, что водитель фуры планировал заправить транспортное средство топливом на заправке и, по его словам, поставил машину на ручник. Однако, когда он вышел из кабины и пошел оплачивать горючее, грузовик покатился в сторону автомойки. Сначала он снес автомобиль Toyota Carina, затем въехал в ворота мойки и стоявший в боксе Toyota Probox.

К счастью, автомойщик за мгновение до происшествия отлучился. В итоге никто, кроме техники, оборудования и помещения, не пострадал.

Ранее сообщалось, что на счету сбившей насмерть женщину в Калужской области актрисы Анны Большовой обнаружили 100 штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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