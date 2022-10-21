Фура без водителя протаранила автомойку

Большегрузный автомобиль без водителя врезался в автомойку в городе Свободный Амурской области. Об этом сообщает Telegram-канал SVB NEWS.
Отмечается, что водитель фуры планировал заправить транспортное средство топливом на заправке и, по его словам, поставил машину на ручник. Однако, когда он вышел из кабины и пошел оплачивать горючее, грузовик покатился в сторону автомойки. Сначала он снес автомобиль Toyota Carina, затем въехал в ворота мойки и стоявший в боксе Toyota Probox.
К счастью, автомойщик за мгновение до происшествия отлучился. В итоге никто, кроме техники, оборудования и помещения, не пострадал.
Ранее сообщалось, что на счету сбившей насмерть женщину в Калужской области актрисы Анны Большовой обнаружили 100 штрафов за нарушения правил дорожного движения.