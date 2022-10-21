Фура без водителя протаранила автомойку

Отмечается, что водитель фуры планировал заправить транспортное средство топливом на заправке и, по его словам, поставил машину на ручник. Однако, когда он вышел из кабины и пошел оплачивать горючее, грузовик покатился в сторону автомойки. Сначала он снес автомобиль Toyota Carina, затем въехал в ворота мойки и стоявший в боксе Toyota Probox.