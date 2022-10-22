Пьяный россиянин насмерть сбил женщину с ребенком в Москве

Автомобиль на большой скорости насмерть сбил женщину с ребенком на улице Богданова на западе Москвы . По предварительным данным, водитель машины был пьян. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«На улице Богданова напротив дома №21 автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком, а потом столкнулся с еще одной машиной», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю жительницу деревни Грачевка Олесю Борисенко на неосвещенном участке дороги в Калужской области. После случившегося актриса вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда врачей. Полиция начала проверку.