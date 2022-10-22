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1 час назад

Пьяный россиянин насмерть сбил женщину с ребенком

Lenta.ruиещё 1

Автомобиль на большой скорости насмерть сбил женщину с ребенком на улице Богданова на западе Москвы. По предварительным данным, водитель машины был пьян. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Пьяный россиянин насмерть сбил женщину с ребенком в Москве
Фото: Telegram-канал 112Telegram-канал 112

«На улице Богданова напротив дома №21 автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком, а потом столкнулся с еще одной машиной», — рассказал собеседник агентства.

Предположительно, водитель ехал со значительным превышением допустимой скорости движения в нетрезвом состоянии.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе столичного управления МВД.

«На месте выехали сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю жительницу деревни Грачевка Олесю Борисенко на неосвещенном участке дороги в Калужской области. После случившегося актриса вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда врачей. Полиция начала проверку.

ДТП,Анна Большова,
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