Под Мурманском пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся

Рейсовый автобус с 18 пассажирами, среди которых были семеро детей, съехал в кювет и перевернулся в Мурманской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, инцидент произошел на дороге Мишуково — Снежногорск.

Фото: t.me/tv360 t.me/tv360

Транспортное средство следовало по маршруту №237 Снежногорск — Мурманск. Как отметили в пресс-службе регионального ГИБДД, пострадали четыре человека, все взрослые. Их направили в медицинское учреждение.

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением. Отмечается, что накануне в регионе выпал снег.