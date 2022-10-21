Под Мурманском пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся

Рейсовый автобус с 18 пассажирами, среди которых были семеро детей, съехал в кювет и перевернулся в Мурманской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, инцидент произошел на дороге Мишуково — Снежногорск.
Транспортное средство следовало по маршруту №237 Снежногорск — Мурманск. Как отметили в пресс-службе регионального ГИБДД, пострадали четыре человека, все взрослые. Их направили в медицинское учреждение.
По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением. Отмечается, что накануне в регионе выпал снег.
Напомним, что 18 октября маршрутный микроавтобус перевернулся в Москве на 29-м километре Киевского шоссе. Как сообщала московская прокуратура, 40-летний водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось. Погиб один человек, еще шесть пассажиров пострадали.