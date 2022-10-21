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2 часа назад

Под Мурманском автобус с 18 пассажирами съехал в кювет и перевернулся

Никита Бородкин

Рейсовый автобус с 18 пассажирами, среди которых были семеро детей, съехал в кювет и перевернулся в Мурманской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, инцидент произошел на дороге Мишуково — Снежногорск.

Под Мурманском пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся
Фото: t.me/tv360t.me/tv360

Транспортное средство следовало по маршруту №237 Снежногорск — Мурманск. Как отметили в пресс-службе регионального ГИБДД, пострадали четыре человека, все взрослые. Их направили в медицинское учреждение.

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением. Отмечается, что накануне в регионе выпал снег.

Напомним, что 18 октября маршрутный микроавтобус перевернулся в Москве на 29-м километре Киевского шоссе. Как сообщала московская прокуратура, 40-летний водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось. Погиб один человек, еще шесть пассажиров пострадали.

ДТП,ГИБДД,
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