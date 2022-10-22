Автомобиль загорелся в Москве

В Москве на Хорошевской эстакаде загорелся автомобиль. Две полосы движения пришлось перекрыть, образовалась пробка в обе стороны.

Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Московские новости».

На кадрах видно, что каркас машины полностью объят пламенем.

В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что на внешней стороне ТТК (в районе дома 28с6 по Звенигородскому шоссе) загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города.

Информации о причинах пожара и пострадавших пока нет.